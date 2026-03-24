O e-CAC da Receita Federal (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) é uma plataforma digital que permite ao cidadão acessar diversos serviços fiscais sem precisar ir a uma unidade presencial. Por meio do sistema, é possível consultar informações, regularizar pendências e acompanhar a situação fiscal de forma prática e segura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Criado pela Receita Federal do Brasil, o portal reúne serviços essenciais para pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, o e-CAC é uma das principais ferramentas utilizadas por contribuintes para lidar com questões relacionadas ao CPF, CNPJ, declaração de imposto de renda e outros tributos federais.

O que é o e-CAC da Receita Federal