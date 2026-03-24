Três pessoas morreram após um carro sair da pista e cair em um ribeirão na manhã desta segunda-feira (23). O veículo transportava cinco ocupantes, incluindo dois adolescentes. Duas pessoas sobreviveram. As vítimas fatais foram identificadas como André Vinícius Silva Paula, de 41 anos, Brayan Souza Rodrigues, de 18, e Kayky de Paula Ferreira, adolescente trans de 17 anos.
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O acidente ocorreu na BR-458, em Ipatinga (MG). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os ocupantes teriam passado a noite em um motel localizado a poucos quilômetros do local da ocorrência, já no município de Caratinga, e saído sem pagar uma conta de cerca de R$ 2,2 mil.
Ainda de acordo com a corporação, um dos sobreviventes relatou que chovia no momento do acidente. O carro seguia no sentido Ipatinga quando o motorista tentou realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e o veículo caiu no Ribeirão Ipanema. A polícia informou também que os pneus estavam desgastados, o que pode ter contribuído para a perda de controle.
O Corpo de Bombeiros encontrou o veículo praticamente submerso, com apenas a parte traseira visível. Equipes utilizaram equipamentos de mergulho para acessar o carro, enquanto outros militares montaram sistemas de rapel para auxiliar na operação de resgate.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava no local quando a primeira vítima foi retirada, tendo o óbito confirmado ainda na margem do ribeirão. Devido ao tempo de submersão e às vítimas presas às ferragens, foi necessário o uso de um guincho para retirar o veículo da água. O último corpo foi resgatado por volta das 12h45. Após os trabalhos da perícia, as vítimas foram liberadas para a funerária.