Três pessoas morreram após um carro sair da pista e cair em um ribeirão na manhã desta segunda-feira (23). O veículo transportava cinco ocupantes, incluindo dois adolescentes. Duas pessoas sobreviveram. As vítimas fatais foram identificadas como André Vinícius Silva Paula, de 41 anos, Brayan Souza Rodrigues, de 18, e Kayky de Paula Ferreira, adolescente trans de 17 anos.

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O acidente ocorreu na BR-458, em Ipatinga (MG). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os ocupantes teriam passado a noite em um motel localizado a poucos quilômetros do local da ocorrência, já no município de Caratinga, e saído sem pagar uma conta de cerca de R$ 2,2 mil.