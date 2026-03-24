Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de matar a própria avó a facadas. A vítima, Maria de Lourdes Oliveira Silva, de 83 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto, com o corpo no chão, em meio a marcas de sangue e sinais de desordem no ambiente.
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O caso ocorreu em Anápolis (GO). De acordo com as informações, o crime teria sido cometido na segunda-feira (23), mas só foi descoberto na manhã do dia seguinte, quando o filho da idosa foi até a residência após não conseguir contato com a mãe.
Ao chegar ao imóvel, o homem encontrou o corpo da vítima no quarto e acionou a Polícia Militar. O cômodo estava trancado, e havia roupas espalhadas pelo local.
Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso horas depois por policiais militares. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda são investigadas pela Polícia Civil de Goiás.