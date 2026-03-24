O Red Bull Bragantino está de olho nos jovens talentos do futebol joseense. O clube de Bragança Paulista selecionou sete crianças do projeto social IEVP (Instituto Esportivo do Vale do Paraíba), núcleo Campo dos Alemães, para avaliações nas categorias de base do clube. Os testes no Centro de Treinamento do time começaram nesta terça-feira (24) e vão até a próxima sexta-feira (27), separados por categoria. Neste período todos serão observados, não só tecnicamente mas também a mentalidade e o comportando dos jogadores em campo.
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As seletivas do Red Bull Bragantino aconteceram na última semana na Arena Atlético, tradicional campo de futebol do Campo dos Alemães. Mais de 200 alunos do IEVP participaram do teste sob os olhares do scout Lucas Cordeiro. É dele a decisão de quem vai para a segunda fase dos testes do Braga. "Dar uma oportunidade para os meninos do projeto, oferecendo para eles uma chance de atuarem em um clube que atua nas principais competições do Brasil", destacou Cordeiro.
Entre os atletas selecionados estão o meia-atacante Otávio Lélis, de 8 anos, que também atua pela escola 1º Gol, onde foi Campeão Paulista de Futsal A4 - Série Bronze, o meia Gabriel Silvestre e o atacante Lucas Gabriel, ambos de 8 anos, e que já passaram por um período de testes no Palmeiras.
"O mundo do futebol é uma coisa imprevisível, por isso, o nosso objetivo é fazer com que eles entendam que se não der certo no futebol, eles saiam daqui formados como cidadãos para exercerem outras profissões com o mesmo empenho, respeito, honestidade e dedicação que colocam dentro de campo", disse Luis Fernando Rosa, conhecido como Chitão, coordenador técnico e professor do IEVP, no Campo dos Alemães.
"A iniciativa reforça a importância de projetos sociais como o IEVP na formação de jovens atletas e cidadãos, abrindo portas para que talentos da região ganhem visibilidade no cenário nacional. Para os participantes, a experiência já representa uma conquista significativa e pode ser o primeiro passo rumo ao sonho de seguir carreira no futebol profissional" afirma Bruno Vasconcelos, presidente do IEVP.