O Red Bull Bragantino está de olho nos jovens talentos do futebol joseense. O clube de Bragança Paulista selecionou sete crianças do projeto social IEVP (Instituto Esportivo do Vale do Paraíba), núcleo Campo dos Alemães, para avaliações nas categorias de base do clube. Os testes no Centro de Treinamento do time começaram nesta terça-feira (24) e vão até a próxima sexta-feira (27), separados por categoria. Neste período todos serão observados, não só tecnicamente mas também a mentalidade e o comportando dos jogadores em campo.

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As seletivas do Red Bull Bragantino aconteceram na última semana na Arena Atlético, tradicional campo de futebol do Campo dos Alemães. Mais de 200 alunos do IEVP participaram do teste sob os olhares do scout Lucas Cordeiro. É dele a decisão de quem vai para a segunda fase dos testes do Braga. "Dar uma oportunidade para os meninos do projeto, oferecendo para eles uma chance de atuarem em um clube que atua nas principais competições do Brasil", destacou Cordeiro.