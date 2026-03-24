O agronegócio paulista iniciou o ano com um superávit de US$2,79 bilhões no primeiro bimestre, com exportações de US$3,37 bilhões. Nesse resultado, a cadeia de carnes ocupa posição central. O setor respondeu por 16,6% das exportações, somando US$623 milhões, com a carne bovina representando mais de 80% desse total. Ao mesmo tempo, o desempenho interno reforça essa relevância: a produção de carnes cresceu 21% em 2025, alcançando R$22,64 bilhões no Valor da Produção Agropecuária.

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Esses números ajudam a explicar por que a sanidade animal deixou de ser apenas uma agenda técnica e passou a ocupar o centro das prioridades do Estado de São Paulo. Em um mercado internacional cada vez mais exigente, produzir bem já não é suficiente. É preciso garantir previsibilidade, rastreabilidade e, principalmente, capacidade de resposta rápida diante de qualquer risco.