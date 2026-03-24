INEUS SOARES RIBEIRO
Idade: 74
Data de falecimento: 24/03/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 25/03/2026 10:30
LAURO DA SILVA
Idade: 69
Data de falecimento: 24/03/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO/SJC - 25/03/2026 10:00
ANDERSON ROBERTO BARBOSA ARANTES
Idade: 44
Data de falecimento: 15/01/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 25/03/2026 10:00
MARIA APARECIDA GOULART SOARES
Idade: 61
Data de falecimento: 23/03/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 24/03/2026 16:30
APARECIDA TEGON ALCALDE
Idade: 95
Data de falecimento: 24/03/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 24/03/2026 16:30