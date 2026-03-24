Um homem de 44 anos foi encontrado gravemente ferido dentro de um carro em chamas na manhã desta terça-feira (24), em São José dos Campos. O caso ocorreu na Estrada Dom José Antônio do Couto, no bairro Campos de São José, e é investigado como tentativa de homicídio.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a um incêndio em veículo. Ao chegarem ao local, encontraram um Chevrolet Cobalt completamente tomado pelas chamas, com a vítima ainda no interior.