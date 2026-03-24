Um homem de 44 anos foi encontrado gravemente ferido dentro de um carro em chamas na manhã desta terça-feira (24), em São José dos Campos. O caso ocorreu na Estrada Dom José Antônio do Couto, no bairro Campos de São José, e é investigado como tentativa de homicídio.
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a um incêndio em veículo. Ao chegarem ao local, encontraram um Chevrolet Cobalt completamente tomado pelas chamas, com a vítima ainda no interior.
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Uma testemunha relatou ter ouvido um barulho semelhante a uma explosão antes de avistar o carro em chamas. O homem foi retirado e socorrido em estado gravíssimo.
Estado da vítima é considerado grave
De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava queimaduras em cerca de 65% do corpo. Após atendimento inicial, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial, onde passou por cirurgia e precisou ser entubado.
As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas oficialmente. No entanto, apuração preliminar aponta que o veículo pode ter sido incendiado com a vítima dentro, o que reforça a hipótese de tentativa de homicídio.
O fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros. Policiais civis e peritos estiveram no local para coleta de evidências.
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial, que solicitou exames ao IML (Instituto Médico-Legal) e perícia técnica. A investigação busca identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.