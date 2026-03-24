A Câmara de Taubaté irá promover nessa quarta-feira (25), a partir das 9h, uma audiência pública para debater o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

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No requerimento que pediu a realização do evento, 10 vereadores aliados ao prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmaram que "diversos munícipes têm relatado elevação significativa nos carnês, circunstância que, em determinadas situações, compromete o orçamento familiar, sobretudo de aposentados, trabalhadores assalariados e pequenos proprietários".