Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra: uma família de patinhos atravessando a pista em meio ao intenso movimento de veículos.
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O caso ocorreu no km 95 da rodovia, em Pindamonhangaba, e exigiu a intervenção da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou uma operação para garantir a segurança dos animais e dos condutores.
Travessia em meio ao trânsito intenso
Segundo a PRF, os animais tentavam cruzar a pista, o que representava risco tanto para eles quanto para os motoristas que passavam pelo local. Diante da situação, os policiais atuaram rapidamente para controlar o tráfego e permitir a travessia segura da família de patos.
Durante a ação, um dos animais adultos chegou a demonstrar comportamento defensivo, tentando proteger os filhotes da aproximação dos agentes.
Operação terminou sem incidentes
Apesar do momento de tensão, a travessia foi concluída com sucesso, sem registro de acidentes. Os animais foram conduzidos em segurança para fora da pista.
A PRF destacou que atua diariamente para preservar vidas nas rodovias, sejam humanas ou animais, e reforçou a importância da atenção redobrada dos motoristas, especialmente em trechos com risco de travessia de animais.