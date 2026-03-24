Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra: uma família de patinhos atravessando a pista em meio ao intenso movimento de veículos.

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O caso ocorreu no km 95 da rodovia, em Pindamonhangaba, e exigiu a intervenção da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou uma operação para garantir a segurança dos animais e dos condutores.

Travessia em meio ao trânsito intenso