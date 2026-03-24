26 de março de 2026
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VÍDEO: Família de patinhos atravessa pista da Via Dutra no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF

Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra: uma família de patinhos atravessando a pista em meio ao intenso movimento de veículos.

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O caso ocorreu no km 95 da rodovia, em Pindamonhangaba, e exigiu a intervenção da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou uma operação para garantir a segurança dos animais e dos condutores.

Travessia em meio ao trânsito intenso

Segundo a PRF, os animais tentavam cruzar a pista, o que representava risco tanto para eles quanto para os motoristas que passavam pelo local. Diante da situação, os policiais atuaram rapidamente para controlar o tráfego e permitir a travessia segura da família de patos.

Durante a ação, um dos animais adultos chegou a demonstrar comportamento defensivo, tentando proteger os filhotes da aproximação dos agentes.

Operação terminou sem incidentes

Apesar do momento de tensão, a travessia foi concluída com sucesso, sem registro de acidentes. Os animais foram conduzidos em segurança para fora da pista.

A PRF destacou que atua diariamente para preservar vidas nas rodovias, sejam humanas ou animais, e reforçou a importância da atenção redobrada dos motoristas, especialmente em trechos com risco de travessia de animais.

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