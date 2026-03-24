26 de março de 2026
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PRISÃO

Homem é pego com menor em motel e oferece R$ 200 mil a PMs em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Produtos e arma apreendidos no motel
Produtos e arma apreendidos no motel

Um homem foi flagrado com um adolescente de 14 anos dentro de um motel na zona sul de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (23), e ofereceu R$ 200 mil à polícia para tentar escapar da prisão.

Nada feito. Ele foi preso e o menor, com quem a polícia encontrou uma pistola 9 mm, acabou sendo apreendido.

A ação foi conduzida por policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a partir de informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorava um veículo VW Polo envolvido em um acidente de trânsito no bairro Residencial União.

O carro havia deixado o local sem prestar socorro e havia suspeita de que era utilizado no transporte de drogas.

Localização e abordagem

Após o CSI atualizar a localização do veículo, as equipes o encontraram estacionado em um motel no bairro Chácaras Reunidas. Durante a abordagem em um dos quartos, os policiais encontraram os dois indivíduos. Na busca pessoal, localizaram com o adolescente a pistola municiada com quatro cartuchos intactos. No quarto, também foram apreendidas pequenas porções de maconha e crack.

As investigações apontaram que a arma havia sido entregue ao menor pelo adulto momentos antes da chegada da polícia, o que configurou o crime de corrupção de menores. Ao ser detido, o homem ofereceu R$ 200 mil aos policiais para ser solto, crime tipificado como corrupção ativa. Ele ainda admitiu ter transportado drogas entregues no bairro Cidade Morumbi. O veículo usado era de locadora.

Antecedentes

Este não é o primeiro envolvimento do preso com crimes relacionados a armas. Em 15 de março deste ano, apenas oito dias antes desta ocorrência, ele havia sido detido em Jacareí por porte ilegal de munições calibre 9mm.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa e corrupção de menores, além de responder pelo porte de drogas. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma, registrado também o porte de entorpecentes, e liberado para o responsável legal.

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