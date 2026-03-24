Um homem foi flagrado com um adolescente de 14 anos dentro de um motel na zona sul de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (23), e ofereceu R$ 200 mil à polícia para tentar escapar da prisão.
Nada feito. Ele foi preso e o menor, com quem a polícia encontrou uma pistola 9 mm, acabou sendo apreendido.
A ação foi conduzida por policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a partir de informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorava um veículo VW Polo envolvido em um acidente de trânsito no bairro Residencial União.
O carro havia deixado o local sem prestar socorro e havia suspeita de que era utilizado no transporte de drogas.
Localização e abordagem
Após o CSI atualizar a localização do veículo, as equipes o encontraram estacionado em um motel no bairro Chácaras Reunidas. Durante a abordagem em um dos quartos, os policiais encontraram os dois indivíduos. Na busca pessoal, localizaram com o adolescente a pistola municiada com quatro cartuchos intactos. No quarto, também foram apreendidas pequenas porções de maconha e crack.
As investigações apontaram que a arma havia sido entregue ao menor pelo adulto momentos antes da chegada da polícia, o que configurou o crime de corrupção de menores. Ao ser detido, o homem ofereceu R$ 200 mil aos policiais para ser solto, crime tipificado como corrupção ativa. Ele ainda admitiu ter transportado drogas entregues no bairro Cidade Morumbi. O veículo usado era de locadora.
Antecedentes
Este não é o primeiro envolvimento do preso com crimes relacionados a armas. Em 15 de março deste ano, apenas oito dias antes desta ocorrência, ele havia sido detido em Jacareí por porte ilegal de munições calibre 9mm.
O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa e corrupção de menores, além de responder pelo porte de drogas. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma, registrado também o porte de entorpecentes, e liberado para o responsável legal.