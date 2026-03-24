Um homem foi flagrado com um adolescente de 14 anos dentro de um motel na zona sul de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (23), e ofereceu R$ 200 mil à polícia para tentar escapar da prisão.

Nada feito. Ele foi preso e o menor, com quem a polícia encontrou uma pistola 9 mm, acabou sendo apreendido.

A ação foi conduzida por policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a partir de informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorava um veículo VW Polo envolvido em um acidente de trânsito no bairro Residencial União.