26 de março de 2026
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DESAPARECIDA

Casada e mãe, Jéssica está desaparecida em SJC; marido pede ajuda

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Onde está Jéssica?
Casada e mãe de dois filhos, a dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, desapareceu em São José dos Campos na última sexta-feira (20). A família pede ajuda para encontrá-la.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Jéssica desapareceu após sair da casa da mãe, no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade. "Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar", afirmou Antônio Braga, marido de Jéssica, nas redes sociais.

A dona de casa deixou o celular em casa antes de ir visitar a mãe. Ela nunca havia desaparecido antes. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Jéssica pode entrar em contato com a família pelos números (12) 98150-5607 (Néia Carvalho ou Antônio Braga).

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