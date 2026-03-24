Onde está Jéssica?

Casada e mãe de dois filhos, a dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, desapareceu em São José dos Campos na última sexta-feira (20). A família pede ajuda para encontrá-la.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Jéssica desapareceu após sair da casa da mãe, no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade. "Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar", afirmou Antônio Braga, marido de Jéssica, nas redes sociais.