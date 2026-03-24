Luto na educação de São José dos Campos.

Querida pelos alunos e colegas, a professora Mariza de Almeida Fonseca morreu nesta terça-feira (24), aos 47 anos, deixando a comunidade escolar da EMEFI Possidônio José de Freitas enlutada.

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Mariza dedicou sua carreira à educação pública municipal e era descrita por colegas e famílias de alunos como uma profissional apaixonada pelo que fazia.