Luto na educação de São José dos Campos.
Querida pelos alunos e colegas, a professora Mariza de Almeida Fonseca morreu nesta terça-feira (24), aos 47 anos, deixando a comunidade escolar da EMEFI Possidônio José de Freitas enlutada.
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Mariza dedicou sua carreira à educação pública municipal e era descrita por colegas e famílias de alunos como uma profissional apaixonada pelo que fazia.
A notícia de seu falecimento rapidamente se espalhou entre pais, alunos e ex-alunos nas redes sociais, onde mensagens de pesar destacaram o impacto que a professora deixou na vida de quem passou por sua sala de aula.
"Uma pessoa com um coração sem igual, profissional exemplar e apaixonada por seus alunos", escreveu uma seguidora. "Eu não consigo acreditar, a Mariza se foi. Uma excelente professora", lamentou outra.
Clima de consternação
Colegas de trabalho também prestaram homenagens. "Uma profissional e colega de trabalho incrível", publicou uma professora da escola. Pais de alunos relataram que seus filhos já sentiam a falta dela. "A Isabela estava perguntando dela esses dias", contou uma mãe nos comentários. Outra família lembrou que Mariza havia sido professora do filho no ano passado: "Muito triste, essa doença está levando pessoas amadas cada vez mais rápido."
As causas da morte não foram oficialmente divulgadas, mas relatos nas redes sociais sugerem que ela enfrentava uma doença.
Velório e sepultamento
O corpo de Mariza de Almeida Fonseca foi velado e sepultado no Cemitério Eugênio de Melo, em São José dos Campos.