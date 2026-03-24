Um homem de aproximadamente 35 anos sofreu queimaduras graves após um veículo pegar fogo em via pública na manhã desta terça-feira (24), na Estrada Dom José Antônio do Couto, nº 50, no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h28.

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Segundo os bombeiros, a vítima apresentava queimaduras de 2º e 3º graus em cerca de 60% do corpo, com lesões no tórax, dorso, membros superiores e cabeça, quadro considerado gravíssimo pela medicina.