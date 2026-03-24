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INCÊNDIO

Homem fica gravemente ferido após veículo pegar fogo em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Corpo de Bombeiros em São José dos Campos
Corpo de Bombeiros em São José dos Campos

Um homem de aproximadamente 35 anos sofreu queimaduras graves após um veículo pegar fogo em via pública na manhã desta terça-feira (24), na Estrada Dom José Antônio do Couto, nº 50, no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h28.

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Segundo os bombeiros, a vítima apresentava queimaduras de 2º e 3º graus em cerca de 60% do corpo, com lesões no tórax, dorso, membros superiores e cabeça, quadro considerado gravíssimo pela medicina.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. Seu estado de saúde não havia sido divulgado até o fechamento desta reportagem.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. As autoridades competentes foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente.

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