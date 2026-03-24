O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (24) para atender um acidente de trânsito envolvendo três caminhões na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), na região de Cruzeiro, próximo à divisa com o estado de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada às 14h32.
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De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, um dos veículos tombou durante a colisão. A equipe também identificou vazamento de combustível no local, que foi prontamente contido pelos profissionais.
As demais autoridades competentes foram acionadas para dar continuidade aos procedimentos necessários. Não há informações sobre vítimas até o momento.