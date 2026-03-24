O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (24) para atender um acidente de trânsito envolvendo três caminhões na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), na região de Cruzeiro, próximo à divisa com o estado de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada às 14h32.

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De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, um dos veículos tombou durante a colisão. A equipe também identificou vazamento de combustível no local, que foi prontamente contido pelos profissionais.