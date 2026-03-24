Um homem de 25 anos foi morto a tiro numa área rural de Cunha. O corpo foi encontrado em local de difícil acesso no interior do Parque da Bocaina, na manhã desta terça-feira (24).

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A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Eliaby de Oliveira Benedito, 25 anos. Um homem de 31 anos foi preso pela morte dele. Apura-se um desentendimento entre ambos como a motivação do crime.