A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (24), uma operação contra um esquema de venda irregular e falsificação de produtos terapêuticos em São José dos Campos e Jacareí.

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Durante a ação, cinco mulheres foram presas em flagrante por associação criminosa e adulteração de produtos medicinais. Um sexto investigado, apontado como dono dos estabelecimentos, foi indiciado, mas não foi localizado e é considerado foragido.