A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (24), uma operação contra um esquema de venda irregular e falsificação de produtos terapêuticos em São José dos Campos e Jacareí.
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Durante a ação, cinco mulheres foram presas em flagrante por associação criminosa e adulteração de produtos medicinais. Um sexto investigado, apontado como dono dos estabelecimentos, foi indiciado, mas não foi localizado e é considerado foragido.
As buscas ocorreram em duas lojas nas regiões centrais das cidades e também em um imóvel ligado ao suspeito. De acordo com a Polícia Civil, os locais, que atuavam como lojas de roupas plus size, comercializavam de forma ilegal canetas emagrecedoras.
Ao todo, foram apreendidas 69 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado em tratamentos metabólicos, que estavam sendo vendidas em desacordo com as normas sanitárias. Os produtos passarão por perícia para verificação de autenticidade e procedência.
As mulheres detidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Caçapava, onde permanecem à disposição da Justiça.
A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Monteiro Lobato e foi coordenada pelo delegado titular do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, Reinaldo Ribeiro Checa Junior.
As investigações seguem em andamento para identificar outros pontos de venda e possíveis clientes envolvidos no esquema.