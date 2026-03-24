Uma nova unidade da rede Smart Fit será inaugurada em breve em São José dos Campos. A academia está localizada na Avenida José Cobra, ao lado do Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esta será a quarta unidade da rede na cidade, que já conta com academias instaladas em regiões estratégicas, como o Aquárius, Satélite e o Shopping Center Vale. A expansão reforça a presença da Smart Fit no município e acompanha o crescimento da demanda por serviços de saúde e bem-estar.
De acordo com informações de funcionários, a nova unidade deve funcionar diariamente das 5h às 23h.
Investimento de uma academia
Embora o valor exato da unidade não tenha sido divulgado, o investimento para abrir uma academia no padrão da Smart Fit costuma ser elevado. Estimativas de mercado indicam que o custo pode variar entre R$ 3 milhões e R$ 8 milhões, dependendo do tamanho do espaço, localização e estrutura.
A inauguração está prevista para acontecer ainda nesta semana, mas a data oficial não foi confirmada até o momento.