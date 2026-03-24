Uma nova unidade da rede Smart Fit será inaugurada em breve em São José dos Campos. A academia está localizada na Avenida José Cobra, ao lado do Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial.

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Esta será a quarta unidade da rede na cidade, que já conta com academias instaladas em regiões estratégicas, como o Aquárius, Satélite e o Shopping Center Vale. A expansão reforça a presença da Smart Fit no município e acompanha o crescimento da demanda por serviços de saúde e bem-estar.