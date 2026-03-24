26 de março de 2026
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Smart Fit se prepara para abrir nova unidade em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Leandro Vaz
Nova academia será aberta em São José dos Campos
Nova academia será aberta em São José dos Campos

Uma nova unidade da rede Smart Fit será inaugurada em breve em São José dos Campos. A academia está localizada na Avenida José Cobra, ao lado do Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial.

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Esta será a quarta unidade da rede na cidade, que já conta com academias instaladas em regiões estratégicas, como o Aquárius, Satélite e o Shopping Center Vale. A expansão reforça a presença da Smart Fit no município e acompanha o crescimento da demanda por serviços de saúde e bem-estar.

De acordo com informações de funcionários, a nova unidade deve funcionar diariamente das 5h às 23h.

Investimento de uma academia

Embora o valor exato da unidade não tenha sido divulgado, o investimento para abrir uma academia no padrão da Smart Fit costuma ser elevado. Estimativas de mercado indicam que o custo pode variar entre R$ 3 milhões e R$ 8 milhões, dependendo do tamanho do espaço, localização e estrutura.

A inauguração está prevista para acontecer ainda nesta semana, mas a data oficial não foi confirmada até o momento.

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