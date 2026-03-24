Após inaugurar o primeiro ponto de apoio a entregadores de São José dos Campos, nesta terça-feira (24), na região central, a Prefeitura planeja ampliar os espaços para outras regiões da cidade, como na sul, leste e norte.

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O equipamento foi inaugurado na rua República do Iraque, n° 410, no Jardim Oswaldo Cruz, ao lado do CenterVale Shopping, em parceria entre a Prefeitura e a empresa iFood, que instalou o ponto de apoio em área cedida pela administração municipal.