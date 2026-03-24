Após inaugurar o primeiro ponto de apoio a entregadores de São José dos Campos, nesta terça-feira (24), na região central, a Prefeitura planeja ampliar os espaços para outras regiões da cidade, como na sul, leste e norte.
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O equipamento foi inaugurado na rua República do Iraque, n° 410, no Jardim Oswaldo Cruz, ao lado do CenterVale Shopping, em parceria entre a Prefeitura e a empresa iFood, que instalou o ponto de apoio em área cedida pela administração municipal.
O ponto de apoio usa o modelo de contêiner aberto, com funcionamento diário, das 10h às 22h. A estrutura oferece aos entregadores cozinha, banheiros, local para descanso e refeição, energia elétrica e cobertura.
“Queremos levar dignidade para os entregadores. Em contrapartida, eles se comprometem a seguir as regras e andar com segurança na cidade”, disse o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
Segundo ele, a Prefeitura está mapeando outros locais que devem receber pontos de apoio a entregadores na cidade, como nas regiões sul, leste e norte.
“Fizemos um mapeamento por toda a cidade. Até as empresas de aplicativo nos ajudaram passando informações. Nós temos uma grande concentração na região central e na região da Vila Adyana, Vila Ema, onde há muitos comércios que trabalham com delivery”, disse Anderson.
Ele informou que outras regiões irão receber ponto de apoio: “Tem a região sul da cidade, seja no entorno do Vale Sul Shopping, também ao longo da avenida Andrômeda, do Parque Industrial, Estrada Velha, onde tem grande concentração. Na região leste a gente também tem um ponto ali na Vista Verde”.
“Estamos fazendo o mapeamento agora na região do Jardim Oriente, em torno do shopping. Na região norte, estamos fazendo o levantamento, principalmente na Rui Barbosa, em Santana, no entorno da Praça de Santana”, disse Anderson.
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Apoio do iFood
Johnny Borges, diretor de Impacto Social do iFood, disse que a empresa pretende manter a parceria com São José para a ampliação dos pontos de apoio a entregadores.
"São José é importantíssima para o iFood. Meta é ampliar os pontos de apoio na cidade", afirmou o executivo.
Anderson disse que há empresas interessadas em apoiar os espaços de apoio aos entregadores, além do iFood.
“A gente quer as parceria, já tem várias empresas, além do iFood, tem mais duas outras empresas que já manifestaram interesse em São José dos Campos. Então, a gente deve fazer já para os próximos meses, porque tem que fazer o primeiro até para a gente poder fazer os ajustes”, afirmou o prefeito de São José.
Motoboys
Horácio Ribeiro, presidente da Associação de Motoboys do Vale do Paraíba e Litoral Norte, confirmou que a cidade terá outros pontos de apoio aos entregadores.
“Esse é o primeiro [ponto de apoio] de muitos que ainda virão, se Deus permitir. Daqui até o final do mandato do prefeito, junto com a parceria do iFood, a gente vai conseguir mais pontos ainda aqui em São José, fora os outros benefícios que estão vindo, como a faixa azul, que já foi aprovada”, afirmou ele.