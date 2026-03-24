A gatinha Miau, de aproximadamente dois anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (18). Ela escapou no bairro Nova Aliança, em Jacareí, nas proximidades da Avenida Joaquim Bernardino de Souza, Condomínio Parque Jacarandá.

Keila de Carvalho, a tutora, tem feito buscas diárias e divulgado o desaparecimento, mas sem sucesso. As duas vivem juntas desde o nascimento da gata e os dias sem ela têm sido de apreensão e saudade.

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