A gatinha Miau, de aproximadamente dois anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (18). Ela escapou no bairro Nova Aliança, em Jacareí, nas proximidades da Avenida Joaquim Bernardino de Souza, Condomínio Parque Jacarandá.
Keila de Carvalho, a tutora, tem feito buscas diárias e divulgado o desaparecimento, mas sem sucesso. As duas vivem juntas desde o nascimento da gata e os dias sem ela têm sido de apreensão e saudade.
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Miau é mansa, mas tem comportamento medroso diante de estranhos. Fisicamente, apresenta características particulares na pelagem. O peito e as costas são brancos rajados de cinza e ela tem uma manchinha escura no focinho.
Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (12) 99679-6277.