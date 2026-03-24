26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIMENTO

Onde está a Miau? Gatinha de 2 anos escapou em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Acervo/Keila
Miau sumiu em Jacareí
Miau sumiu em Jacareí

A gatinha Miau, de aproximadamente dois anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (18). Ela escapou no bairro Nova Aliança, em Jacareí, nas proximidades da Avenida Joaquim Bernardino de Souza, Condomínio Parque Jacarandá.

Keila de Carvalho, a tutora, tem feito buscas diárias e divulgado o desaparecimento, mas sem sucesso. As duas vivem juntas desde o nascimento da gata e os dias sem ela têm sido de apreensão e saudade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Miau é mansa, mas tem comportamento medroso diante de estranhos. Fisicamente, apresenta características particulares na pelagem. O peito e as costas são brancos rajados de cinza e ela tem uma manchinha escura no focinho.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (12) 99679-6277.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários