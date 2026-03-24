Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram vítimas de um roubo violento seguido de espancamento na noite desta segunda-feira (23), na região da Vila Ema, em São José dos Campos. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar após tentarem fugir.

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O crime ocorreu nas proximidades do mirante, ponto conhecido da região. Segundo relato das vítimas à Polícia Civil, os dois foram abordados por criminosos, que anunciaram o assalto com a frase: “perdeu tudo, pode passando”.