Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram vítimas de um roubo violento seguido de espancamento na noite desta segunda-feira (23), na região da Vila Ema, em São José dos Campos. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar após tentarem fugir.
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O crime ocorreu nas proximidades do mirante, ponto conhecido da região. Segundo relato das vítimas à Polícia Civil, os dois foram abordados por criminosos, que anunciaram o assalto com a frase: “perdeu tudo, pode passando”.
De acordo com o jovem de 19 anos, ele chegou a tentar reagir, mas foi contido após luta corporal. Durante a ação, os assaltantes fizeram ameaças de morte e passaram a agredir as vítimas com violência. O amigo, de 21 anos, relatou que sofreu espancamento intenso e afirmou não se lembrar de toda a dinâmica do crime devido às agressões.
Suspeitos tentaram fugir, mas foram presos
Com base nas características informadas, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram os suspeitos nas imediações do Anel Viário e da Avenida Senador Teotônio Vilela.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir a pé, mas foram alcançados após cerca de 200 metros. Durante a fuga, eles abandonaram mochilas contendo os objetos roubados.
Entre os itens recuperados e reconhecidos pelas vítimas estão mochilas, celulares, um notebook Asus, carteira, chaves, carregadores e roupas. Todo o material foi devolvido após reconhecimento formal.
Tentativa de suborno agrava o caso
Segundo o boletim de ocorrência, um dos suspeitos, de 18 anos, ainda tentou subornar os policiais após a prisão, oferecendo duas armas de fogo do tipo revólver em troca da própria liberdade.
A proposta foi recusada, e o caso passou a incluir também o crime de corrupção ativa.
Suspeitos permaneceram em silêncio
Os dois detidos, um homem de 31 anos e outro de 18, foram levados à delegacia e permaneceram em silêncio durante o interrogatório. Ambos informaram que só irão se manifestar em juízo.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.