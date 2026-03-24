O São José recebe a Ferroviária na noite desta quarta-feira (25), a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esse jogo é pela terceira rodada do grupo 3 do quadrangular da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, a Águia do Vale lidera a chave de forma isolada, com 6 pontos. Em seguida, estão Juventus e Sertãozinho, com 3, e Ferroviária está na lanterna, ainda sem pontuar.
Desta maneira, uma nova vitória logo mais deixará o time da região bem próximo da classificação para as semifinais da Série A-2. E para a equipe de Araraquara, é uma partida ainda mais decisiva. Afinal de contas, tem o elenco mais caro da divisão e poderá ficar virtualmente eliminada se não ganhar logo mais.
Na quarta-feira passada o São José, do técnico Jorge Castilho, venceu o Juventus em casa por 1 a 0 e se consolidou na ponta. Já a Ferroviária perdeu em casa por 2 a 1 para o Sertãozinho, em resultado considerado surpreendente.
Antes, no primeiro turno do torneio, a Águia já tinha enfrentado a equipe grená em casa e havia ficado no empate por 1 a 1. Naquela oportunidade, foi uma partida equilibrada e que a Ferroviária mostrou força.
Até por conta disso, o São José sabe das dificuldades que terá logo mais e que precisa de atenção total. Em caso de triunfo, abrirá seis pontos sobre o segundo colocado, restando mais nove pontos em disputa.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Alan Stence, Rikelmi e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Ferroviária
Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Albano; Vitor Barreto, Douglas Skilo e Thiagão. Técnico: Rogério Corrêa
Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 25 de março de 2026. Horário: 20h