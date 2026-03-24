Um caso de tiros no centro de Areias é investigado pela Polícia Civil após um motorista de 46 anos relatar que sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (22), na rua São Bento. Segundo o boletim, o autor seria um adolescente.
A vítima procurou a base da Polícia Militar e disse que o adolescente atirou duas vezes em sua direção. Ele afirmou que conseguiu ver o suspeito com um revólver preto no momento dos disparos. Apesar do ataque, ele não foi atingido, mas percebeu um furo na camisa, na altura do ombro esquerdo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após o relato, policiais foram até o local indicado e fizeram buscas em possíveis endereços ligados ao adolescente, mas ele não foi encontrado até o momento do registro da ocorrência.
Abertura de investigação por tentativa de homicídio
O caso foi registrado na Delegacia de Areias como ato infracional análogo a homicídio tentado, já que o suspeito apontado é adolescente. A perícia técnica foi acionada para o local.
Segundo o boletim, o mesmo adolescente já havia sido citado em outra ocorrência de tráfico de drogas registrada na mesma data, mas havia conseguido fugir da equipe policial naquela oportunidade.
Tiros no Centro de Areias não deixaram feridos, mas vítima teve camisa perfurada
A Polícia Civil deve aprofundar a apuração para esclarecer a motivação do ataque e confirmar a autoria. Até agora, o adolescente apontado pela vítima segue foragido.