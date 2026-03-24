Um caso de tiros no centro de Areias é investigado pela Polícia Civil após um motorista de 46 anos relatar que sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (22), na rua São Bento. Segundo o boletim, o autor seria um adolescente.

A vítima procurou a base da Polícia Militar e disse que o adolescente atirou duas vezes em sua direção. Ele afirmou que conseguiu ver o suspeito com um revólver preto no momento dos disparos. Apesar do ataque, ele não foi atingido, mas percebeu um furo na camisa, na altura do ombro esquerdo.

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