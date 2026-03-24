A Prefeitura de São José dos Campos estuda a implantação de faixas exclusivas para motocicletas em corredores viários da cidade. A "faixa azul" é uma reivindicação de entregadores.

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Nesta terça-feira (24), a categoria ganhou seu primeiro ponto de apoio público em São José, instalado ao lado do CenterVale Shopping, em parceria entre a Prefeitura e o iFood.