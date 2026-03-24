A Prefeitura de São José dos Campos estuda a implantação de faixas exclusivas para motocicletas em corredores viários da cidade. A "faixa azul" é uma reivindicação de entregadores.
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Nesta terça-feira (24), a categoria ganhou seu primeiro ponto de apoio público em São José, instalado ao lado do CenterVale Shopping, em parceria entre a Prefeitura e o iFood.
Durante a inauguração do ponto de apoio, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), confirmou que a implantação da faixa azul na cidade já está em estudo na Prefeitura.
A faixa azul é uma sinalização destinada a motociclistas, visando organizar o tráfego e reduzir acidentes. Implementada inicialmente em São Paulo, como na Avenida 23 de Maio, o projeto busca diminuir conflitos e melhorar a fluidez.
Horácio Ribeiro, presidente da Associação de Motoboys do Vale do Paraíba e Litoral Norte, disse que a previsão é de ter a faixa azul nos grandes corredores viários e comerciais de São José, como nas avenidas Andrômeda e Cassiopeia, na região sul.
"Ideia é instalar nos locais que tenha mais fluidez e espaço para ser colocado, que vai servir tanto para o motoboy como para motociclistas, até para os bombeiros, também para as polícias que utilizam moto. Aquele corredor que é igualzinho ao da avenida 23 de Maio, em São Paulo, para se colocar aqui em São José", disse ele.