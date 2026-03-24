Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba) resultou na apreensão de 152 porções de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (23).
A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na avenida José Benedito de Faria, no bairro Ponte Seca, após uma denúncia anônima detalhar a venda de drogas embaixo de uma ponte nas proximidades da Escola Trombini.
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Ao chegarem ao local, os guardas visualizaram dois suspeitos que tentaram fugir. Durante a tentativa de evasão, um deles descartou uma sacola plástica preta que continha 114 vácuos de cocaína, 20 porções de dry/ice e 18 pedras de crack. Enquanto ele era detido pela equipe, o segundo envolvido conseguiu escapar atravessando um rio e entrando em uma área de mata. Não foi possível localizá-lo.
O suspeito detido permanece à disposição da Justiça.