Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba) resultou na apreensão de 152 porções de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (23).

A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na avenida José Benedito de Faria, no bairro Ponte Seca, após uma denúncia anônima detalhar a venda de drogas embaixo de uma ponte nas proximidades da Escola Trombini.

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