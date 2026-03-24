26 de março de 2026
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ACIDENTE

Bitrem carregado de madeira tomba e interdita rodovia no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão tombado na rodovia deixou rastros
Caminhão tombado na rodovia deixou rastros

Um acidente envolvendo um bitrem carregado com madeira provocou interdição parcial na pista sentido oeste da rodovia Carvalho Pinto, administrada pela Ecovias Leste Paulista, na madrugada desta terça-feira (24).

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Segundo informações da concessionária, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do segundo módulo do bitrem, um semirreboque carregado com eucalipto. Apesar do impacto, o condutor não se feriu.

A ocorrência teve início por volta das 22h55 de segunda-feira (23), quando a faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados para atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária, da transportadora e guincho pesado foram acionadas para realizar a retirada do veículo e a limpeza da pista.

Durante a madrugada, houve momentos de interdição total da via para a realização do destombamento do semirreboque e remoção da carga. O trabalho contou com apoio de maquinário da transportadora e equipes de conservação.

A remoção completa do veículo foi finalizada por volta das 3h41, e a limpeza da pista foi concluída às 4h31, quando todas as faixas foram liberadas.

Apesar da interdição parcial e dos bloqueios momentâneos, não houve registro de congestionamento significativo no trecho.

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