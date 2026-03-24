Um acidente envolvendo um bitrem carregado com madeira provocou interdição parcial na pista sentido oeste da rodovia Carvalho Pinto, administrada pela Ecovias Leste Paulista, na madrugada desta terça-feira (24).

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Segundo informações da concessionária, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do segundo módulo do bitrem, um semirreboque carregado com eucalipto. Apesar do impacto, o condutor não se feriu.