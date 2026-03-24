Um acidente envolvendo um bitrem carregado com madeira provocou interdição parcial na pista sentido oeste da rodovia Carvalho Pinto, administrada pela Ecovias Leste Paulista, na madrugada desta terça-feira (24).
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Segundo informações da concessionária, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do segundo módulo do bitrem, um semirreboque carregado com eucalipto. Apesar do impacto, o condutor não se feriu.
A ocorrência teve início por volta das 22h55 de segunda-feira (23), quando a faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados para atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária, da transportadora e guincho pesado foram acionadas para realizar a retirada do veículo e a limpeza da pista.
Durante a madrugada, houve momentos de interdição total da via para a realização do destombamento do semirreboque e remoção da carga. O trabalho contou com apoio de maquinário da transportadora e equipes de conservação.
A remoção completa do veículo foi finalizada por volta das 3h41, e a limpeza da pista foi concluída às 4h31, quando todas as faixas foram liberadas.
Apesar da interdição parcial e dos bloqueios momentâneos, não houve registro de congestionamento significativo no trecho.