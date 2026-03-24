A Prefeitura de São José dos Campos avalia a possibilidade de reprogramar a chegada dos novos ônibus elétricos para a frota do sistema de transporte coletivo.

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A negociação está sendo feita com a empresa Green Energy, que venceu a licitação com a previsão contratual de entregar 400 ônibus elétricos até setembro de 2026.