A Prefeitura de São José dos Campos avalia a possibilidade de reprogramar a chegada dos novos ônibus elétricos para a frota do sistema de transporte coletivo.
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A negociação está sendo feita com a empresa Green Energy, que venceu a licitação com a previsão contratual de entregar 400 ônibus elétricos até setembro de 2026.
No entanto, a cidade recebeu apenas 25% dos veículos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês de 2026. Tal cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura – e a Green Energy. A chegada de 60 novos ônibus estava prevista para este mês de março, mas a data pode ser revista.
"A gente está revendo agora. Ontem teve uma reunião da Secretaria de Mobilidade (com a empresa). Eu tive semana passada uma reunião com o BNDES, que é o financiador junto à empresa. Com eles, a gente está revendo todo o planejamento. A empresa está apresentando uma nova programação", disse Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos.
Contrato
O contrato foi assinado em 7 de março de 2025 e prevê a entrega gradual de 400 ônibus elétricos até setembro de 2026. O custo ao município é de R$ 2,718 bilhões ao longo de 15 anos.
O atraso, de acordo com a Prefeitura, está ligado a dificuldades no fornecimento de matérias-primas por parte de fornecedores da Green Energy.
Segundo Anderson, uma reprogramação do cronograma de entrega vai depender de a empresa comprovar que o atraso foi motivado por terceiros.
"O nosso pessoal avalia se realmente foi um descumprimento por falta de capacidade ou se foi algo que envolve terceiros, aí realmente é possível de uma justificativa para a gente poder aceitar", afirmou o prefeito.
Entregas
Os cinco primeiros veículos foram apresentados pela Prefeitura no dia 1º de outubro de 2025. Antes do final do ano, o município recebeu mais 15 ônibus elétricos, chegando a 20 veículos.
Outros 60 veículos deveriam chegar entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mas não foram entregues até o momento. O restante do cronograma estabelece mais 120 ônibus em maio e os 200 restantes até setembro de 2026.