Uma menina foi resgatada por moradores após sofrer uma série de agressões dentro de um apartamento no Residencial Dom Bosco, nesta segunda-feira (23), em São José dos Campos. O caso foi registrado como maus-tratos contra menor e é investigado pela Polícia Civil.

O relato policial ainda menciona que, depois das agressões, a mãe teria colocado pano e fezes de gato na boca da criança.

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