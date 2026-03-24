26 de março de 2026
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CRIANÇA RESGATADA

Mãe obrigava filha a comer fezes de gato em SJC, diz BO

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
DDM de São José dos Campos
DDM de São José dos Campos

Uma menina foi resgatada por moradores após sofrer uma série de agressões dentro de um apartamento no Residencial Dom Bosco, nesta segunda-feira (23), em São José dos Campos. O caso foi registrado como maus-tratos contra menor e é investigado pela Polícia Civil.

O relato policial ainda menciona que, depois das agressões, a mãe teria colocado pano e fezes de gato na boca da criança.

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Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos, pedidos de socorro e barulhos compatíveis com violência vindos do imóvel. Quando os policiais chegaram, receberam a informação de que a criança, de 11 anos, havia sido agredida pela própria mãe após um desentendimento relacionado ao uso de redes sociais.

O registro aponta que a mulher teria utilizado um pedaço de pau ou cabo de vassoura para agredir a filha, inclusive colocando o objeto na boca da criança, além de desferir golpes com o mesmo instrumento e com um chinelo. A vítima apresentava lesões visíveis no rosto e nos membros.

Relatos chocam moradores

Moradores do condomínio relatam que a violência teria sido ainda mais grave. Segundo uma vizinha, a criança teria sido submetida a situações extremas dentro do apartamento.

“Essa criança passou um inferno. Disseram que ela foi obrigada a colocar fezes de gato na boca. Foi algo muito chocante para todos nós”, afirmou uma moradora, sob condição de anonimato.

De acordo com o boletim, após as agressões, a mãe também teria colocado pano e fezes de gato na boca da menina.

Resgate e tumulto

Ainda conforme o registro policial, moradores e o síndico tentaram verificar a situação da criança, mas a mãe se recusou a mostrá-la. Diante da gravidade, os presentes conseguiram manter a porta do imóvel aberta até que a menina saísse e fosse levada para a área externa, onde permaneceu dentro do carro do síndico até a chegada da PM.

Após a retirada da vítima, houve um princípio de tumulto no condomínio. Segundo o boletim, alguns moradores entraram em vias de fato com a mulher, na tentativa de proteger a criança. A confusão foi controlada pouco antes da chegada da polícia.

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e será investigado pela Polícia Civil. As circunstâncias das agressões e a responsabilidade da mãe serão apuradas.

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