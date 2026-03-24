A família de James William, de 29 anos, morador da zona norte de São José dos Campos, está em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, desaparecido desde a noite do último domingo (22), após ir a uma comemoração na zona sul.
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Segundo relatos de familiares, James foi visto pela última vez no bairro Campo dos Alemães, onde participou do aniversário do pai de seus irmãos. Após a festa, os parentes retornaram para casa, mas o jovem decidiu permanecer no local, afirmando que havia conhecido uma mulher e ficaria por lá.
De acordo com a família, ele ainda passou na casa da avó por volta das 22h. Desde então, não foi mais visto nem entrou em contato.
James mora com a mãe, o padrasto, dois irmãos e uma sobrinha, no conjunto habitacional do bairro Altos de Santana. Ele trabalhava como ajudante de pintor e, segundo parentes, não tinha o hábito de desaparecer sem dar notícias. Ele saiu da cadeia no ano passado.
Família faz apelo
Preocupados, familiares iniciaram buscas por conta própria e agora pedem ajuda da população. Há a suspeita de que o jovem esteja sem celular e possivelmente sem documentos, o que dificulta o contato.
“Ele já foi outras vezes para a zona sul visitar parentes, mas nunca ficou sem dar notícias”, relatou uma familiar.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de James pode entrar em contato pelos telefones: (12) 98843-8764, com Lilian (mãe)/ (12) 98140-4650, com Sandra (tia)/ (12) 98238-1087, com Nathalia (prima).
A família também orienta que qualquer informação pode ser repassada de forma anônima às autoridades.
O caso pode ser registrado como desaparecimento e deve ser investigado pela Polícia Civil.