A família de James William, de 29 anos, morador da zona norte de São José dos Campos, está em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, desaparecido desde a noite do último domingo (22), após ir a uma comemoração na zona sul.

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Segundo relatos de familiares, James foi visto pela última vez no bairro Campo dos Alemães, onde participou do aniversário do pai de seus irmãos. Após a festa, os parentes retornaram para casa, mas o jovem decidiu permanecer no local, afirmando que havia conhecido uma mulher e ficaria por lá.