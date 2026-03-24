Um homem de 43 anos foi baleado dentro da própria casa após um ataque a tiros registrado na noite de 16 de março, na localidade de Sertão dos Coqueiros, em Bananal, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso, que envolve suspeita de tentativa de homicídio.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na varanda da residência quando o suspeito, com quem já teria tido uma relação de amizade, invadiu o imóvel e efetuou cerca de seis disparos. Dois tiros atingiram o homem.
Mesmo ferido, ele conseguiu sair do local dirigindo em busca de ajuda. Durante o trajeto, no entanto, perdeu o controle do veículo devido ao estado de saúde e acabou sendo socorrido por equipes da Polícia Militar do Rio de Janeiro e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.
A ocorrência foi oficialmente registrada pela Polícia Civil de Bananal nesta segunda-feira (23), após a vítima ser ouvida no hospital. Um projétil entregue à delegacia foi apreendido e encaminhado para perícia.
Relação entre vítima e suspeito
De acordo com o relato prestado à polícia, a vítima afirmou conhecer o autor dos disparos e indicou que os dois já foram amigos. O boletim também aponta a existência de desentendimentos anteriores entre eles, o que pode ajudar a esclarecer a motivação do crime.
A vítima acredita que a arma utilizada seja um revólver calibre 38.
Família não foi atingida
No momento do ataque, a esposa e a filha da vítima estavam na cozinha da residência e não ficaram feridas. A polícia apura se o crime foi premeditado e busca localizar o suspeito.
O caso segue em investigação.