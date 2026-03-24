Um homem de 43 anos foi baleado dentro da própria casa após um ataque a tiros registrado na noite de 16 de março, na localidade de Sertão dos Coqueiros, em Bananal, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso, que envolve suspeita de tentativa de homicídio.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na varanda da residência quando o suspeito, com quem já teria tido uma relação de amizade, invadiu o imóvel e efetuou cerca de seis disparos. Dois tiros atingiram o homem.