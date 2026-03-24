Cães atacam crianças em São José do Barreiro e caso mobiliza famílias. Dois episódios foram registrados na Polícia Civil após meninos de 8 e 11 anos serem mordidos na praça Coronel Cunha Lara, no centro, no sábado (21). Segundo o boletim, os ataques teriam sido praticados por cães ligados a um morador conhecido na cidade.

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De acordo com o registro, a primeira vítima, um menino de 8 anos, andava de patinete na praça por volta das 20h quando foi mordido na coxa esquerda por um cão preto, sem raça definida e de porte médio. A mãe relatou à polícia que gritou por socorro, o ataque cessou e a criança foi levada à unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento e foi liberada.