Cães atacam crianças em São José do Barreiro e caso mobiliza famílias. Dois episódios foram registrados na Polícia Civil após meninos de 8 e 11 anos serem mordidos na praça Coronel Cunha Lara, no centro, no sábado (21). Segundo o boletim, os ataques teriam sido praticados por cães ligados a um morador conhecido na cidade.
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De acordo com o registro, a primeira vítima, um menino de 8 anos, andava de patinete na praça por volta das 20h quando foi mordido na coxa esquerda por um cão preto, sem raça definida e de porte médio. A mãe relatou à polícia que gritou por socorro, o ataque cessou e a criança foi levada à unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento e foi liberada.
Na mesma praça, outro menino, de 11 anos, jogava futebol com outras crianças por volta das 18h30 do mesmo dia quando também foi atacado. Segundo relato incluído no mesmo boletim, ele sofreu mordida na perna direita, na região do quadríceps, e depois foi levado pela mãe à Unidade Básica de Saúde para atendimento médico.
Os dois casos foram registrados como lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animal. As mães disseram à polícia que ataques semelhantes já teriam ocorrido outras vezes na principal praça da cidade.
Cães atacam crianças em São José do Barreiro e relatos apontam episódios recorrentes
Segundo as declarações prestadas na delegacia, os animais teriam saído de um canteiro da praça e avançado contra as vítimas. Em um dos relatos, a mãe afirmou que o tutor estava em um banco da praça e aparentava embriaguez no momento do ataque. O boletim também menciona uma testemunha, um vendedor de pipoca que trabalha no local.
A Polícia Civil orientou as famílias sobre o prazo legal para eventual representação criminal. O caso deverá seguir sob análise da Delegacia de São José do Barreiro.