A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 16,5 milhões em drogas durante uma abordagem no interior de São Paulo. A carga, com quase 140 quilos de pasta base e cloridrato de cocaína, estava escondida em uma van interceptada na tarde desta segunda-feira (23).
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A ação ocorreu no entroncamento das rodovias BR-153 (Transbrasiliana) e SP-300 (Marechal Rondon), na região de Bauru.
Droga estava escondida na estrutura do veículo
De acordo com a PRF, o veículo (uma van Renault Master) saiu da região de Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia, e teria como destino final a capital paulista.
Durante a abordagem, os policiais perceberam contradições nas versões apresentadas pelo motorista e pelos sete passageiros, o que levou a uma vistoria detalhada no veículo.
Na inspeção, os agentes encontraram compartimentos ocultos na forração da van, onde estavam escondidos os tabletes da droga, acondicionados em caixas metálicas preparadas para o transporte.
Motorista foi preso
Ao todo, foram apreendidos 138,6 quilos de substâncias com características de pasta base e cloridrato de cocaína.
Os oito ocupantes da van foram encaminhados à Polícia Federal em Bauru. Após análise, apenas o motorista — um boliviano de 39 anos, que reside em São Paulo — permaneceu preso por tráfico de drogas. O crime prevê pena de até 15 anos de prisão, conforme a Lei de Drogas.
A Polícia Federal investiga agora a origem e o destino exato da carga, além de possíveis conexões com organizações criminosas.