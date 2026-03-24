A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 16,5 milhões em drogas durante uma abordagem no interior de São Paulo. A carga, com quase 140 quilos de pasta base e cloridrato de cocaína, estava escondida em uma van interceptada na tarde desta segunda-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu no entroncamento das rodovias BR-153 (Transbrasiliana) e SP-300 (Marechal Rondon), na região de Bauru.

Droga estava escondida na estrutura do veículo