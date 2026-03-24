O bairro Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos, começou a receber manutenção de poda, roçada e limpeza após o transbordamento do Rio Pararangaba na última quinta-feira (19), devido às chuvas.

Na tarde desta segunda-feira (23), equipes deram início aos trabalhos na região crítica noticiada pelo OVALE, após a denúncia de uma moradora à seção SOS Bairro.

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