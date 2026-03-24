O bairro Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos, começou a receber manutenção de poda, roçada e limpeza após o transbordamento do Rio Pararangaba na última quinta-feira (19), devido às chuvas.
Na tarde desta segunda-feira (23), equipes deram início aos trabalhos na região crítica noticiada pelo OVALE, após a denúncia de uma moradora à seção SOS Bairro.
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Histórico
A moradora ouvida pelo veículo relatou que, após os alagamentos da última semana, a comunidade não recebeu apoio imediato para a limpeza da vegetação acumulada e que problemas como esse são recorrentes. Segundo ela, embora os chamados via 156 sejam frequentes, a zeladoria costuma ser insuficiente para conter a força das águas.
"Isso já acontece há muitos e muitos anos. A prefeitura sempre vai lá, ela abre as laterais do córrego, mas isso não soluciona, porque é muita, muita água", desabafou.
Quando as águas baixaram, restaram lama e sujeira, além do mato alto, que dificulta o escoamento de água.
Posicionamento da Prefeitura
Questionada, a Prefeitura de São José dos Campos emitiu uma nota nesta segunda-feira (23) confirmando que as equipes já estão em campo para a limpeza do bairro e que os trabalhos seguem "dentro do planejamento operacional".
Não foram compartilhadas informações detalhadas sobre os prazos para a conclusão total dos trabalhos ou a divulgação do cronograma, mas a administração afirmou que atenderá "integralmente a área conforme programação prevista".
Confira a nota da Prefeitura na íntegra:
A Prefeitura de São José dos Campos informa que os serviços de limpeza e manutenção no bairro Jardim Nova Detroit seguem sendo executados conforme o cronograma estabelecido.
Mesmo durante o período de chuva, as equipes permaneceram atuando no local, assegurando a continuidade dos trabalhos dentro do planejamento operacional.
A Administração reforça seu compromisso com a zeladoria urbana, mantendo ações contínuas para garantir a conservação dos espaços públicos para uso da população.
Os serviços seguem em andamento e atenderão integralmente a área, conforme a programação prevista.
Conforme registro fotográfico desta data.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.