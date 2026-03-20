As intensas chuvas que caíram sobre São José dos Campos causaram transtornos e prejuízos em pontos da cidade entre a tarde e a noite de quinta-feira (19), com destaque para a zona leste. No Jardim Nova Detroit, os moradores já convivem com as enchentes há mais de três décadas.
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No bairro, após a última chuva, o cenário foi de isolamento e prejuízos. O nível do Rio Pararangaba, afluente do Paraíba do Sul, subiu rapidamente e transbordou invadindo as casas. Uma moradora relatou o drama vivido pela comunidade. Segundo ela, a situação é crônica e recorrente.
"Todas as vezes que chove muito assim, continuamente, independente se for muito forte ou fraco, dependendo do quanto chove, o rio… ele enche muito. Aí a água começa a sair do córrego e ir para a rua. Ele tampa tudo, tudo, tudo, tudo. E aí começa a entrar dentro das casas, entra pelo esgoto, porque o esgoto já está cheio de água, aí vai subindo, subindo, subindo".
A moradora ainda acrescentou que não houve visita de representantes do poder público com distribuição de produtos de limpeza e orientações e nem mesmo para verificar eventuais danos.
Cobrança por soluções definitivas
Quem mora no Nova Detroit afirma que o problema persiste há décadas e que as intervenções da prefeitura têm sido paliativas.
São abertos chamados pelo canal oficial do 156 com frequência, porém o serviço é sempre realizado pela metade. A moradora ouvida por OVALE expressou a frustração do bairro com o contraste nos investimentos públicos da cidade e as prioridades da administração municipal:
"Isso já acontece há muitos e muitos anos. A prefeitura sempre vai lá, ela abre as laterais do córrego, mas isso não soluciona, porque é muita, muita água. A gente fica muito triste porque é um problema que já dava para ter resolvido, né? Prefeitura gasta tanto dinheiro com ponte estaiada, com não sei o que lá, e deixa os bairros que são mais humildes e praticamente esquecidos como o nosso desse jeito".
No pico da chuva, a entrada do bairro ficou submersa, impossibilitando a passagem até mesmo de veículos. "Quem passa na avenida ali vê a ponte e o córrego. O córrego estava tão cheio que você só via água", concluiu.
Posicionamento da Prefeitura de São José dos Campos
A Prefeitura de São José dos Campos afirmou ao OVALE que os alagamentos ocorreram em três pontos da cidade com 19 imóveis afetados entre os bairros Jardim Nova Detroit, Cambucá e Bom Retiro. As equipes da Defesa Civil e do Apoio Social atenderam às ocorrências e não houve registro de feridos ou desabrigados.
Cinco famílias receberam atendimento com a entrega de cestas básicas, kits de limpeza e colchões.
Por meio de nota, a administração esclareceu também que a situação já está normalizada e o nível do rio Pararangaba já baixou. A área segue sob monitoramento e soluções definitivas ou questionamentos adicionais serão respondidos a partir de segunda-feira (23).