As intensas chuvas que caíram sobre São José dos Campos causaram transtornos e prejuízos em pontos da cidade entre a tarde e a noite de quinta-feira (19), com destaque para a zona leste. No Jardim Nova Detroit, os moradores já convivem com as enchentes há mais de três décadas.

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No bairro, após a última chuva, o cenário foi de isolamento e prejuízos. O nível do Rio Pararangaba, afluente do Paraíba do Sul, subiu rapidamente e transbordou invadindo as casas. Uma moradora relatou o drama vivido pela comunidade. Segundo ela, a situação é crônica e recorrente.