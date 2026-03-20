Depois de várias queixas e do agravamento das condições de higiene e segurança, o bairro Jardim São Vicente, na zona leste de São José dos Campos, finalmente começa a ver o movimento de máquinas.

As duas principais reclamações dos moradores, divulgadas pelo OVALE, são o abandono do "piscinão", córrego que corta a área, e o apagão no campo de futebol. Ambas receberam intervenções nesta semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O "Piscinão"