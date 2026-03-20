Depois de várias queixas e do agravamento das condições de higiene e segurança, o bairro Jardim São Vicente, na zona leste de São José dos Campos, finalmente começa a ver o movimento de máquinas.
As duas principais reclamações dos moradores, divulgadas pelo OVALE, são o abandono do "piscinão", córrego que corta a área, e o apagão no campo de futebol. Ambas receberam intervenções nesta semana.
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O "Piscinão"
Após os moradores classificarem a situação como "insuportável" devido ao forte odor de esgoto e ao acúmulo de sujeira, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou o desassoreamento do córrego. Embora ainda não haja um prazo oficial para o término dos trabalhos, a população se sente esperançosa quanto ao fim dos insetos e do mau cheiro.
Campo de esportes
O campo do bairro, usado para práticas esportivas, sem luz há mais de dois meses, recebeu na última terça-feira (17) a instalação de uma nova base de alvenaria para a caixa de energia. A caixa está quebrada desde que uma chuva em janeiro a derrubou arrancando os fios.
O próximo passo, aguardado com ansiedade pela comunidade, é a religação da energia elétrica.
O que diz o poder público
O OVALE acompanha o desenrolar das obras junto ao poder público. Apesar do avanço, a Prefeitura de São José dos Campos mantém a postura de não divulgar um cronograma exato para a entrega final de ambos os serviços. O canal 156 continua sendo o meio oficial para que os residentes monitorem a conclusão das etapas e registrem solicitações.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.