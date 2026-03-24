O aplicativo 99Food expande suas operações no Brasil com investimento previsto de R$ 2 bilhões da 99, a empresa controladora. Uma das etapas do plano nacional é de operar em São José dos Campos, o que começou nesta terça-feira (17).
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Na cidade, a empresa prometeu praticar “as menores taxas do mercado para a população e restaurantes”, com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida.
A previsão é de cobrar 8,9% de comissão dos restaurantes em cima do valor do pedido, o que seria 61% abaixo do preço de concorrentes, que pode chegar a 23%.
Segundo a empresa, a operação em São José dos Campos permitirá aos clientes ter acesso a cupons de até R$ 99 e entregas gratuitas para as primeiras compras.
“A chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas praticados pela concorrência. Os comerciantes encontram a melhor margem de lucro do mercado enquanto os consumidores encontram os preços mais acessíveis.”, afirmou Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.
Expansão no Vale
Desde o ano passado, a empresa já está presente em mais de 70 cidades, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba.
Em entrevista a OVALE, Rossini disse que São José dos Campos é uma praça importante para a empresa, principalmente para os planos de expansão pelo Vale do Paraíba.
“A praça é extremamente importante. São José é uma das nossas maiores cidades de operação. Entendemos que em São José a gente consegue não só entender melhor como vai ser a dinâmica da operação de 99Food na cidade do Vale do Paraíba, mas também montar, ter aí uma base instalada para essa unidade de negócio”, afirmou o executivo.
“Então, tem um papel estratégico para a gente operar. Pretendemos continuar nas nossas ondas de expansão levando o 99Food para mais e mais cidades do Vale do Paraíba no decorrer do ano de 2026.”
A 99 foi criada no Brasil em 2012 e opera em mais de 3.300 cidades, conectando 60 milhões de usuários cadastrados a 1,5 milhão de motoristas e motociclistas. Atualmente, o aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”).