O aplicativo 99Food expande suas operações no Brasil com investimento previsto de R$ 2 bilhões da 99, a empresa controladora. Uma das etapas do plano nacional é de operar em São José dos Campos, o que começou nesta terça-feira (17).

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Na cidade, a empresa prometeu praticar “as menores taxas do mercado para a população e restaurantes”, com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida.