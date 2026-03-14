O corpo do jogador Leonardo Vinicius Ramos Silva, 28 anos, mais conhecido como Leozinho, será enterrado na tarde deste sábado (14), seis dias após o acidente que lhe custou a vida. A família do esportista permitiu a doação dos órgãos dele, o que contribuiu para salvar oito vidas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Leozinho era morador do bairro três Marias, em Taubaté, e jogava pela equipe Fonte Imaculada. O corpo do jogador é velado no Memorial Sagrada Família, no Centro da cidade, e será sepultado a partir das 15h deste sábado (14), no Cemitério Municipal de Taubaté. Segundo familiares, ele deixa mulher e filhos pequenos.
“Aqui fica nossa singela homenagem a você jogador! Que Deus cuide de você e conforte toda sua família nesse momento de despedida! Vá em paz e espalhe sua alegria por onde você for”, diz postagem do time Fonte Imaculada.
“Nunca vamos nos esquecer de você! Obrigado pelos momentos de felicidade que você trouxe a todos nós! Descanse em paz Leozin”.
Segundo familiares, com exceção do fígado, que acabou lesionado no acidente, todos os demais órgãos e tecidos que puderam ser doados foram captados por equipe especializada. Leozinho morreu em decorrência de um acidente e teve a morte cerebral confirmada por médicos.
Ele era considerado um exemplo para jogadores do futebol amador. “Exemplo de pessoa dentro e fora de campo. Deixará saudades, Leozinho, Um dia nos encontraremos no Céu para continuar nossas partidas de futebol”, disse o time Racing.
“Nossa sincera homenagem ao jogador Leozinho e seus familiares. Que Jesus te receba de braços abertos. O menino que encantou a quebrada, jogador do futebol amador de Taubaté.”