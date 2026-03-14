O corpo do jogador Leonardo Vinicius Ramos Silva, 28 anos, mais conhecido como Leozinho, será enterrado na tarde deste sábado (14), seis dias após o acidente que lhe custou a vida. A família do esportista permitiu a doação dos órgãos dele, o que contribuiu para salvar oito vidas.

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Leozinho era morador do bairro três Marias, em Taubaté, e jogava pela equipe Fonte Imaculada. O corpo do jogador é velado no Memorial Sagrada Família, no Centro da cidade, e será sepultado a partir das 15h deste sábado (14), no Cemitério Municipal de Taubaté. Segundo familiares, ele deixa mulher e filhos pequenos.