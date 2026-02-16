A Embraer, líder na indústria aeroespacial, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Técnico 2026.
As oportunidades são voltadas para estudantes de ensino técnico nas áreas de tecnologia, mecânica e corporativa.
Áreas de Atuação
O estágio abrange diversos setores, identificados pelas especialidades:
Industrial: Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação, CNC, Hidráulica, Pneumática, Solda e Manutenção de Aeronaves.
Corporativo e Tech: Administração, Logística, Planejamento, Secretariado, TI e Desenvolvimento de Sistemas.
Requisitos
Para participar da seleção é necessário que o candidato esteja cursando o ensino técnico e tenha disponibilidade para atuar presencialmente das 7h30 às 15h30.
As vagas são inclusivas e também destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).
Benefícios
A Embraer oferece bolsa-auxílio de R$ 1.400 para 30h semanais de estágio e um pacote de benefícios que inclui convênios médico e odontológico, transporte, refeição no local, seguro de vida, Wellhub e possibilidade de efetivação.
Inscrições
Para candidatos interessados em atuar em Taubaté, as inscrições vão até 26 de março de 2026.
Para quem quer disputar as vagas em São José dos Campos, a data limite é 17 de abril de 2026.
Há oportunidades disponíveis para as cidades de Gavião Peixoto, Sorocaba e Botucatu que podem ser consultadas no site oficial.
As inscrições são online pela plataforma Gupy. Clique aqui para se inscrever.
Seleção
O processo seletivo terá quatro etapas:
- Cadastro
- Painel com Gestores ( Entrevista online)
- Aprovação
- Contratação/Admissão.
Para o estudante técnico, essa oportunidade oferece aprendizado prático com especialistas do setor, o que representa um diferencial no processo formativo.