CULTURA

Lounge para leitura e troca de livros é atração em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma campanha de troca de livros em São José dos Campos busca estimular o hábito da leitura e o compartilhamento de conhecimento de forma gratuita.

A iniciativa acontece até dia 15  de março, disponibilizando espaço para leitura e circulação de literatura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O espaço

A ação promovida pelo Shopping Jardim Oriente conta com um espaço planejado em forma de lounge, para que o visitante possa retirar um exemplar da estante e deixar outro no lugar, garantindo que o acervo se renove constantemente.

O objetivo é reforçar o conceito de economia compartilhada, transformando o ato de ler em uma experiência coletiva.

O lounge funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h, dentro do shopping (rua Andorra, nº 500, Jardim América).

