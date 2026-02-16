Uma campanha de troca de livros em São José dos Campos busca estimular o hábito da leitura e o compartilhamento de conhecimento de forma gratuita.
A iniciativa acontece até dia 15 de março, disponibilizando espaço para leitura e circulação de literatura.
O espaço
A ação promovida pelo Shopping Jardim Oriente conta com um espaço planejado em forma de lounge, para que o visitante possa retirar um exemplar da estante e deixar outro no lugar, garantindo que o acervo se renove constantemente.
O objetivo é reforçar o conceito de economia compartilhada, transformando o ato de ler em uma experiência coletiva.
O lounge funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h, dentro do shopping (rua Andorra, nº 500, Jardim América).