Um homem foi preso portando uma arma na madrugada deste domingo (15).

A ação ocorreu às 0h55, no bairro Jardim Rafael, quando policiais do 3º Baep (batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

