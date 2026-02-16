16 de fevereiro de 2026
PORTE ILEGAL DE ARMA

Baep prende homem armado em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Arma apreendida em ocorrência em Caçapava
Arma apreendida em ocorrência em Caçapava

Um homem foi preso portando uma arma na madrugada deste domingo (15).

A ação ocorreu às 0h55, no bairro Jardim Rafael, quando policiais do 3º Baep (batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

Com ele, foram localizados um revólver calibre .38, um coldre e 6 munições de mesmo calibre, intactas.

O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

