Um adolescente sem habilitação foi flagrado pilotando uma moto aquática e tentando fugir de uma abordagem neste sábado (14) em Caraguatatuba.

O jet ski foi imediatamente recolhido pela Marinha do Brasil e os responsáveis enfrentam medidas administrativas previstas na legislação náutica e municipal.

Ocorrência

A fiscalização integrada entre a Secretaria de Urbanismo e a Capitania dos Portos identificou o condutor na Praia da Tabatinga, região Norte da cidade, durante a Operação Mar Seguro.