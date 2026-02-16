Um adolescente sem habilitação foi flagrado pilotando uma moto aquática e tentando fugir de uma abordagem neste sábado (14) em Caraguatatuba.
O jet ski foi imediatamente recolhido pela Marinha do Brasil e os responsáveis enfrentam medidas administrativas previstas na legislação náutica e municipal.
Ocorrência
A fiscalização integrada entre a Secretaria de Urbanismo e a Capitania dos Portos identificou o condutor na Praia da Tabatinga, região Norte da cidade, durante a Operação Mar Seguro.
Ele desobedeceu à ordem de parada e tentou evadir-se, sendo alcançado. O veículo foi apreendido e os responsáveis pelo adolescente foram responsabilizados conforme a lei.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Operação
Além da apreensão do veículo, as equipes registraram uma concentração de motos aquáticas estacionadas irregularmente dentro das áreas delimitadas para banhistas, ignorando as raias exclusivas para entrada e saída de embarcações.
A fiscalização também focou em "banana boats" e pontos de apoio para coibir manobras perigosas próximas à faixa de areia que ampliam o risco de acidentes.
Também foram percorridas as praias do Camaroeiro, Prainha, Martim de Sá e Cocanha.
Balanço
No balanço da atual temporada, a prefeitura já soma mais de 10 autuações por locação irregular de jet skis e pelo uso indevido de dispositivos como bolhas infláveis.
A exploração comercial de motos aquáticas sem licença gera multa de R$ 3.614,00, podendo dobrar em caso de reincidência.
A Secretaria de Urbanismo confirmou que as operações estratégicas continuarão durante todo o verão para garantir o ordenamento do espaço náutico e a proteção de moradores e turistas.