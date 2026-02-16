A montagem de palcos, a circulação de trios elétricos e o uso de adereços em vias públicas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica durante o Carnaval.

O contato com a fiação e o posicionamento de estruturas metálicas próximas aos cabos de energia causam choques elétricos e interrupções no fornecimento de energia, o que exige a atenção de foliões e organizadores de eventos.

Riscos e prevenção