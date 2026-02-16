16 de fevereiro de 2026
CARNAVAL 2026

Cuidados com rede elétrica evitam acidentes em blocos e eventos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Objetos lançados em direção aos fins trazem riscos de acidentes elétricos
Objetos lançados em direção aos fins trazem riscos de acidentes elétricos

A montagem de palcos, a circulação de trios elétricos e o uso de adereços em vias públicas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica durante o Carnaval.

O contato com a fiação e o posicionamento de estruturas metálicas próximas aos cabos de energia causam choques elétricos e interrupções no fornecimento de energia, o que exige a atenção de foliões e organizadores de eventos.

Riscos e prevenção

O perigo ocorre principalmente pelo lançamento de objetos como serpentinas, confetes e balões em direção aos fios, prática que gera curtos-circuitos e rompimento de cabos.

Para evitar essas ocorrências, a instalação de estruturas temporárias como palanques e tendas deve respeitar a distância de segurança da rede, uma vez que intervenções e ligações clandestinas são proibidas por elevarem o risco de incêndios e mortes.

Diante desse cenário, a EDP, concessionária de energia, orienta que eventos com demanda de energia utilizem apenas ligações provisórias oficiais, solicitadas com antecedência.

A concessionária mantém equipes técnicas e viaturas em escala no Litoral Norte e Vale do Paraíba para monitorar a rede em tempo real.

Ocorrências

Em caso de cabos partidos, a instrução é não se aproximar e acionar o atendimento da distribuidora pelos canais oficiais.

Essa medida é fundamental para garantir a segurança da população durante os dias de festa.

Canais de Atendimento

Site: www.edponline.com.br

WhatsApp (11) 93465-2888 e telefone 0800 721 0123.

