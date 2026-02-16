A montagem de palcos, a circulação de trios elétricos e o uso de adereços em vias públicas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica durante o Carnaval.
O contato com a fiação e o posicionamento de estruturas metálicas próximas aos cabos de energia causam choques elétricos e interrupções no fornecimento de energia, o que exige a atenção de foliões e organizadores de eventos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Riscos e prevenção
O perigo ocorre principalmente pelo lançamento de objetos como serpentinas, confetes e balões em direção aos fios, prática que gera curtos-circuitos e rompimento de cabos.
Para evitar essas ocorrências, a instalação de estruturas temporárias como palanques e tendas deve respeitar a distância de segurança da rede, uma vez que intervenções e ligações clandestinas são proibidas por elevarem o risco de incêndios e mortes.
Diante desse cenário, a EDP, concessionária de energia, orienta que eventos com demanda de energia utilizem apenas ligações provisórias oficiais, solicitadas com antecedência.
A concessionária mantém equipes técnicas e viaturas em escala no Litoral Norte e Vale do Paraíba para monitorar a rede em tempo real.
Ocorrências
Em caso de cabos partidos, a instrução é não se aproximar e acionar o atendimento da distribuidora pelos canais oficiais.
Essa medida é fundamental para garantir a segurança da população durante os dias de festa.
Canais de Atendimento
Site: www.edponline.com.br
WhatsApp (11) 93465-2888 e telefone 0800 721 0123.