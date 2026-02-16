O uso de fantasias por policiais marcou as ações de segurança no Carnaval 2026 em diferentes capitais do país.
A estratégia foi adotada para permitir infiltração em grandes blocos e facilitar flagrantes, principalmente em casos de furto de celular.
São Paulo
Na cidade de São Paulo, agentes atuaram disfarçados na região do Centro e no Parque Ibirapuera como personagens do filme Os Caça-Fantasmas, Scooby-doo, extraterrestres e outros.
Em uma ocorrência na região central, uma mulher foi presa com 12 celulares furtados, em outra, três suspeitos foram detidos com oito aparelhos.
Durante megablocos na capital, incluindo evento com show de Ivete Sangalo, quatro homens foram presos, sendo três por venda irregular de bebidas e um por furto.
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, policiais civis também atuaram infiltrados em blocos de rua.
Agentes utilizaram macacões e máscaras inspirados na série La Casa de Papel, máscara do personagem Jason, além de fantasias de super-heróis.
Em Santa Teresa, dois suspeitos foram presos com cinco celulares furtados após acompanhamento dentro do bloco.
Ação
A infiltração permitiu identificar suspeitos em atuação e realizar prisões em flagrante.
Os celulares apreendidos foram encaminhados para perícia e posterior devolução às vítimas.
A estratégia deve continuar sendo utilizada em eventos de grande concentração de público