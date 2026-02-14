Em um jogo emocionante até o fim, o Taubaté deixou escapar uma vitória importante e ficou no empate por 3 a 3 em casa com o Monte Azul na tarde deste sábado (14), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 11ª rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Fahel Junior, continua sem vencer em casa e está com 8 pontos, em 14º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. Além disso, desperdiça a chance de ganhar dois jogos seguidos. Já o Monte Azul, está em 12º lugar, com 10 pontos.
Na próxima rodada, o Atlético recebe o Osasco Sporting na quarta-feira (18), a partir das 15h, no estádio Otacília Patrícia Arroyo, em Monte Azul Paulista. O Taubaté joga também na quarta-feira, mas a partir das 20h, quando recebe o Santo André, novamente no Joaquinzão.
Como foi o jogo
Em campo, o Taubaté começou forte e, no primeiro ataque, já abriu o placar. Aos 3min, veio o passe de cabeça da esquerda e o atacante dominou, ajeitou e mandou no canto esquerdo: 1 a 0.
Depois, aos 12min, o goleiro Igor Castro evitou o segundo gol do Burro da Central, com duas defesas seguidas, especialmente na finalização de Macário.
Melhor em campo, o Taubaté quase marcou o segundo aos 18min. Após belo cruzamento de Maranhão, Romarinho desviou de cabeça e mandou no travessão, com muito perigo.
Mas, como diz o ditado: quem não faz, toma. E, no minuto seguinte, o Monte Azul empatou como Vitinho, que recebeu livre na esquerda e bateu cruzado, no canto esquerdo de Adílson Junior: 1 a 1.
E o jogo estava aberto. Aos 26min, o Taubaté quase marcou com Macário, de fora da área, em chute colocado que passou à esquerda, raspando a trave. Em seguida, aos 28min, no contra-ataque, Vitinho quase virou para o Monte Azul, em lance igual ao do gol; desta vez, Adílson Junior fez grande defesa.
Depois, aos 36min, Ítalo foi o segundo jogador taubateano a acertar o travessão. Ele avançou pela esquerda, aparentemente tentou cruzar, a bola fez efeito e quase entrou.
E, de tanto tentar, o Burrão marcou mais um e, de novo, com Macário. Aos 38min, veio o cruzamento da direita e Maranhão rolou para Macário, com o gol aberto, fazer 2 a 1.
Antes do intervalo, aos 47min, Macário desperdiçou a chance do hat-trick. Ele recebeu cruzamento da direita, livre, no meio da área, mas ele se enrolou com a bola na hora da finalização.
Mas, aos 49min, após erro na saída de bola da zaga do Monte Azul, Macário aproveitou, avançou e rolou para Romarinho fazer 3 a 1.
Segundo tempo
Na volta para o segundo tempo, o Monte Azul voltou mais ofensivo e quase descontou no primeiro minuto, em chute de fora da área, que desviou para escanteio. Na segunda cobrança, o time visitante descontou, com gol do zagueiro Allan Passos, que desviou de cabeça, no canto direito: 3 a 2.
Depois, o Taubaté cresceu e tentou fazer o quarto gol, quando Macário finalizou e Igor Castro fez grande defesa. Em seguida, Maranhão finalizou, o goleiro defendeu,a bola bateu no zagueiro e o outro defensor afastou em cima da linha.
Mas, o lance mais incrível veio aos 10min, quando Bernardo Rosa avançou na esquerda, entrou na área e encobriu o goleiro para fazer o quarto gol. Caprichosamente, a bola bateu no travessão, caiu no chão e não entrou.
Veio a parada técnica e, na volta, aos 25min, Macário perdeu outra chance incrível. Eduardo Diniz, que havia acabado de entrar, avançou pela direita, cruzou e o atacante, livre, cabeceou em cima de Igor Castro, que fez mais uma grande defesa.
Aos 35min, quando o Burrão era melhor, Eduardo Diniz acabou expulso por uma falta mais dura, próximo à linha de fundo. E, na volta do jogo, no minuto seguinte, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. Mas, Adílson Júnior fez a defesa, no canto esquerdo, em grande cobrança.
Depois, o árbitro deu oito minutos de acréscimo, quando o Taubaté tentava se defender para evitar o empate do adversário. Mas, aos 50min, o zagueiro Allan Passos, com uma bomba de fora da área, mandou no ângulo e empatou o jogo: 3 a 3.
Ficha técnica
Taubaté
Adílson Junior; Mika (Eduardo Diniz), Breno, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Bernardo Rosa (Ariel) e Yamada (Zé Gabriel); Maranhão (Léozinho), Macário e Romarinho. Técnico: Fahel Junior
Monte Azul
Igor Castro; Gustavinho, Luan Silva, Allan Passos e Sonny Anderson; Clayton (Roni), Vitor Mariano e Wanderson; Vitinho (Fábio Santos), Reidner e Wallace Moraes (Vitão). Técnico: Josué Gamma
Gols: Macário, aos 3min, Vitinho aos 19min, Macário aos 38min e Romarinho aos 49min do 1º tempo; Allan Passos, aos 2min e Allan Passos aos 50min do 2º. Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Fahel Junior, Bernardo Rosa (T). Expulsão: Eduardo Diniz, Taubaté.