Após ocupar territórios no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, o CV (Comando Vermelho) ampliou sua ofensiva em São Paulo e passou a disputar áreas estratégicas do interior paulista, intensificando a guerra contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A expansão da facção carioca em território paulista, revelada por OVALE, foi confirmada por investigações do Ministério Público.

