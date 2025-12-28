29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESABASTECIMENTO

Caçapava fica sem luz e sem água neste fim de semana

Por Luyse Camargo | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Pexels
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma interrupção no fornecimento de eletricidade afetou o sistema de abastecimento de água em Caçapava neste domingo (28).

Segundo informações da Sabesp, a falta de energia impediu o funcionamento das bombas responsáveis pelo envio de água às residências da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Embora o serviço de eletricidade já tenha sido restabelecido, o sistema de distribuição de água opera em fase de recuperação. A previsão é que o fornecimento seja totalmente normalizado ao longo desta segunda-feira (29).

Bairros Afetados

Os reflexos da interrupção são sentidos principalmente nas seguintes localidades:

Bella Vitá

Alta Vista

Caçapava Velha

Vitória Vale

Orientações 

A Sabesp recomenda que os moradores utilizem a água armazenada nas caixas d'água de forma consciente, evitando desperdícios até que a pressão na rede seja totalmente restabelecida.

Para registrar ocorrências ou solicitar caminhões-pipa em casos emergenciais, os canais de atendimento são:

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)

WhatsApp: (11) 3388-8000

Agência Virtual: www.sabesp.com.br

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários