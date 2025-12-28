Uma interrupção no fornecimento de eletricidade afetou o sistema de abastecimento de água em Caçapava neste domingo (28).
Segundo informações da Sabesp, a falta de energia impediu o funcionamento das bombas responsáveis pelo envio de água às residências da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Embora o serviço de eletricidade já tenha sido restabelecido, o sistema de distribuição de água opera em fase de recuperação. A previsão é que o fornecimento seja totalmente normalizado ao longo desta segunda-feira (29).
Bairros Afetados
Os reflexos da interrupção são sentidos principalmente nas seguintes localidades:
Bella Vitá
Alta Vista
Caçapava Velha
Vitória Vale
Orientações
A Sabesp recomenda que os moradores utilizem a água armazenada nas caixas d'água de forma consciente, evitando desperdícios até que a pressão na rede seja totalmente restabelecida.
Para registrar ocorrências ou solicitar caminhões-pipa em casos emergenciais, os canais de atendimento são:
Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)
WhatsApp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: www.sabesp.com.br