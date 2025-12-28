O rompimento de uma adutora na manhã deste domingo (28) pode causar interrupção no fornecimento de água em algumas regiões de São José dos Campos. O incidente, por conta de uma obra nas proximidades, só será plenamente resolvido na segunda-feira (29), devido à dificuldade do processo de manutenção.

A adutora danificada fica na avenida Jorge Zarur, no bairro Vila Ema, e a ocorrência se deve a uma obra de terceiros que acabou por atingi-la.

