O rompimento de uma adutora na manhã deste domingo (28) pode causar interrupção no fornecimento de água em algumas regiões de São José dos Campos. O incidente, por conta de uma obra nas proximidades, só será plenamente resolvido na segunda-feira (29), devido à dificuldade do processo de manutenção.
A adutora danificada fica na avenida Jorge Zarur, no bairro Vila Ema, e a ocorrência se deve a uma obra de terceiros que acabou por atingi-la.
Entre os bairros mais afetados pela manutenção emergencial estão o Esplanada, Colinas, Jardim Aquarius, Reserva da Barra e Taquari.
Por conta da complexidade da manutenção realizada na rede, segundo a Sabesp, a normalização pode ser mais lenta, além do alto consumo de água registrado nos últimos dias devido às altas temperaturas.
A previsão é de que o sistema esteja totalmente recuperado até segunda-feira (29).
Até lá, a concessionária orienta a população a utilizar a água de forma consciente, priorizando o consumo essencial.
Clientes que enfrentarem instabilidade podem registrar ocorrências pelos canais oficiais:
Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita).
WhatsApp: (11) 3388-8000.
Agência Virtual: www.sabesp.com.br.