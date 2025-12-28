29 de dezembro de 2025
VAI FALTAR ÁGUA

Rompimento de adutora causa desabastecimento de água em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

O rompimento de uma adutora na manhã deste domingo (28) pode causar interrupção no fornecimento de água em algumas regiões de São José dos Campos.  O incidente, por conta de uma obra nas proximidades, só será plenamente resolvido na segunda-feira (29), devido à dificuldade do processo de manutenção.

A adutora danificada fica na avenida Jorge Zarur, no bairro Vila Ema, e a ocorrência se deve a uma obra de terceiros que acabou por atingi-la.

Entre os bairros mais afetados pela manutenção emergencial estão o Esplanada, Colinas, Jardim Aquarius, Reserva da Barra e Taquari.

Por conta da complexidade da manutenção realizada na rede, segundo a Sabesp, a normalização  pode ser mais lenta, além do alto consumo de água registrado nos últimos dias devido às altas temperaturas.

A previsão é de que o sistema esteja totalmente recuperado até segunda-feira (29).

Até lá, a concessionária orienta a população a utilizar a água de forma consciente, priorizando o consumo essencial.

Clientes que enfrentarem instabilidade podem registrar ocorrências pelos canais oficiais:

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita).

WhatsApp: (11) 3388-8000.

Agência Virtual: www.sabesp.com.br.

