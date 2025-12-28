Pela primeira vez, forças de segurança estão utilizando 150 drones para monitorar a orla do litoral de São Paulo durante a Operação Verão Integrada.

Os drones, posicionados em áreas com indicadores criminais e maior concentração de pessoas, captam imagens integradas ao programa Muralha Paulista, que possui 1,7 mil câmeras no litoral.

