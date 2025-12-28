29 de dezembro de 2025
MURALHA PAULISTA

150 drones monitoram as praias paulistas durante o verão

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
150 drones conectados ao Muralha Paulista fazem parte da Operação Verão Integrada
Pela primeira vez,  forças de segurança estão utilizando 150 drones para monitorar a orla do litoral de São Paulo durante a Operação Verão Integrada.

Os drones, posicionados em áreas com indicadores criminais e maior concentração de pessoas, captam imagens integradas ao programa Muralha Paulista, que possui 1,7 mil câmeras no litoral.

O sistema permite o cruzamento de dados com ferramentas de inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas.

Estrutura da Operação

Este planejamento mobiliza 4.097 policiais militares e 436 viaturas. A frota inclui helicópteros, motos, jet skis e viaturas da Polícia Civil, Militar, Defesa Civil e Bombeiros.

Além disso, a frota das travessias litorâneas passou de 29 para 40 embarcações e, nas rodovias, estão atuando 1,2 mil agentes e 323 veículos, como guinchos e carros de combate a incêndio.

Investimento

A operação foi lançada pelo Governo do Estado em 20 de dezembro com o uso da tecnologia para reforçar e auxiliar o policiamento em 16 cidades das regiões Norte e Sul.

O investimento chegou a R$ 55 milhões com foco em segurança e R$ 53,9 milhões voltados à saúde dos municípios litorâneos.

Expectativa

A expectativa do Governo de São Paulo é que o reforço na infraestrutura e segurança atenda aos milhões de turistas previstos para circular pelas cidades litorâneas durante a temporada.

Com o aumento da frota nas travessias e o monitoramento aéreo, a gestão estadual planeja garantir a mobilidade e a proteção do público recorde esperado no Litoral Norte e Sul.

