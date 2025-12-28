29 de dezembro de 2025
NO MESMO DIA

Após colisão, moto roubada em Taubaté é recuperada em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motocicleta foi recuperada após colisão
Uma motocicleta roubada em Taubaté foi recuperada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos, poucas horas após o crime. 
A ocorrência foi registrada no sábado (27), após a equipe ser acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar a circulação de um veículo suspeito pelo bairro Galo Branco.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a motocicleta, que havia colidido com um veículo empresarial.

O condutor já havia se evadido do local antes da chegada dos policiais.

Durante a vistoria técnica, a equipe constatou que o veículo era, de fato, produto de um roubo ocorrido no mesmo dia na cidade vizinha, Taubaté.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a motocicleta foi apreendida para posterior restituição ao proprietário.

Ninguém foi preso.

