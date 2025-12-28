Uma motocicleta roubada em Taubaté foi recuperada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos, poucas horas após o crime.
A ocorrência foi registrada no sábado (27), após a equipe ser acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar a circulação de um veículo suspeito pelo bairro Galo Branco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a motocicleta, que havia colidido com um veículo empresarial.
O condutor já havia se evadido do local antes da chegada dos policiais.
Durante a vistoria técnica, a equipe constatou que o veículo era, de fato, produto de um roubo ocorrido no mesmo dia na cidade vizinha, Taubaté.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a motocicleta foi apreendida para posterior restituição ao proprietário.
Ninguém foi preso.