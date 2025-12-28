Uma motocicleta roubada em Taubaté foi recuperada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos, poucas horas após o crime.

A ocorrência foi registrada no sábado (27), após a equipe ser acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar a circulação de um veículo suspeito pelo bairro Galo Branco.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a motocicleta, que havia colidido com um veículo empresarial.