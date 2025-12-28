29 de dezembro de 2025
CHUVA

Alerta severo: Litoral Norte deve ter chuva forte

Por Jesse Nascimento | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Alerta severo no Litoral Norte
Alerta severo no Litoral Norte

A Defesa Civil emitiu alerta máximo de tempo severo para o Litoral Norte de São Paulo entre 1º e 4 de janeiro, período que coincide com o feriado de Ano Novo e o aumento expressivo do fluxo de turistas na região. A orientação é para que moradores e visitantes redobrem a atenção diante da previsão de chuva intensa, rajadas de vento, trovoadas e risco de transtornos.

O alerta tem foco especial nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, que devem registrar os impactos mais significativos justamente no período de maior movimentação turística.

Segundo a Defesa Civil, o cenário de instabilidade está associado ao avanço de uma nova frente fria a partir de 1º de janeiro, concentrando inicialmente a atenção na faixa leste do estado. Há previsão de acumulados de até 60 mm em áreas como o Vale do Ribeira, com a instabilidade avançando na sequência para outras regiões do litoral.

Pico do alerta

  • 2 de janeiro: o alerta atinge o nível mais elevado do período no Litoral Norte, com previsão de chuvas expressivas, acumulados que podem chegar a 100 mm, além de rajadas de vento e risco de temporais.
  • 3 de janeiro: a região permanece em estado de alerta, com continuidade das chuvas.
  • 4 de janeiro: a previsão indica mais chuva, vento e possibilidade de temporais em diversas áreas do estado, incluindo o litoral e a Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos oficiais, evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa, redobre cuidados em estradas e fique atenta a sinais como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, acionando o telefone 199 em caso de emergência.

