São Paulo registrou aumento de 60% no consumo de água no decorrer da última semana.

Isso se deve à estiagem prolongada e temperaturas extremas, uma combinação que estabeleceu um cenário de criticidade nos reservatórios, que operam atualmente com apenas 26% da capacidade total, índice consideravelmente abaixo da média ideal para o período.

