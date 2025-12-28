São Paulo registrou aumento de 60% no consumo de água no decorrer da última semana.
Isso se deve à estiagem prolongada e temperaturas extremas, uma combinação que estabeleceu um cenário de criticidade nos reservatórios, que operam atualmente com apenas 26% da capacidade total, índice consideravelmente abaixo da média ideal para o período.
Diante disso, a Defesa Civil alerta que a colaboração da sociedade é essencial para evitar um colapso no abastecimento.
Essa colaboração vem sobretudo sob a forma de economia, com a água disponível sendo priorizada para alimentação e higiene pessoal.
Confira mudanças simples nos hábitos diários
Substituição da mangueira: A calçada deve ser apenas varrida e o uso de mangueiras para lavar carros deve ser suspenso.
Lazer e manutenção: A recomendação é não encher piscinas durante este período crítico.
Banhos rápidos: reduzir o tempo de banho de 15 para 5 minutos pode gerar uma economia de até 162 litros por pessoa.
Vazamentos: identificar e consertar rapidamente qualquer infiltração ou gotejamento doméstico é essencial para frear o desperdício.
A Defesa Civil permanece em monitoramento constante da situação hídrica e reforça que a responsabilidade pela preservação dos mananciais é coletiva.